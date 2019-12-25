Трамп: США почти возобновили передачу разведданных Украине

По его словам, Вашингтон намерен сделать все возможное, чтобы Украина "серьезно отнеслась" к необходимости заключить сделку.

Соединенные Штаты почти возобновили передачу разведданных Украине. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Вашингтон намерен сделать все возможное, чтобы Украина "серьезно отнеслась" к необходимости заключить сделку и остановить конфликт. Трамп добавил, что ожидает хороших результатов от предстоящих переговоров с официальными лицами Киева в Саудовской Аравии.

Необходимо заключить сделку, необходимо положить конец смертям. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп обозначил сроки посещения Саудовской Аравии.

Фото: YouTube / Sky News Australia