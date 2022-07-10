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Трамп: США напрасно читают нотации другим странам

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По его словам, страна впервые в истории находится в упадке.

США напрасно читают нотации другим странам. Об этом заявил экс-президент страны Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Лас-Вегасе.

По его словам, Соединенные Штаты впервые в истории находятся в упадке. Трамп заявил, что страну сбили на колени и унизили перед всем миром. Он предупредил, что с дальнейшим ростом варварства от США ничего не останется.

Пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений, мы читаем лекции другим людям и странам об их демократиях.

Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее журналист Fox News заявил, что в росте цен на бензин в США виновата политика Байдена.

Видео: C-SPAN

Теги: дональд трамп, сша, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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