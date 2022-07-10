Трамп: США напрасно читают нотации другим странам

США напрасно читают нотации другим странам. Об этом заявил экс-президент страны Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Лас-Вегасе.
По его словам, Соединенные Штаты впервые в истории находятся в упадке. Трамп заявил, что страну сбили на колени и унизили перед всем миром. Он предупредил, что с дальнейшим ростом варварства от США ничего не останется.
Пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений, мы читаем лекции другим людям и странам об их демократиях.
Дональд Трамп, экс-президент США
Ранее журналист Fox News заявил, что в росте цен на бензин в США виновата политика Байдена.
Видео: C-SPAN
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