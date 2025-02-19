Глава США призвал Зеленского к легитимности власти.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп указал на то, что Украине необходимо провести выборы главы государства в том случае, если киевский режим хочет получить место за столом переговоров по мирному урегулированию регионального конфликта с Москвой. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе подписания федеральных указов в своем поместье Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Дополнительно иностранный политик обратил внимание западной общественности на низкую популярность Владимира Зеленского у сограждан.

Где же лидер на Украине? Я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%. Страна разорвана в клочья, большинство городов разрушены. Здания разрушены. Это похоже на масштабную демонтажную площадку. Дональд Трамп, глава США

По словам Трампа, он заявляет это не из-за того, что с похожими словами выступали российское руководство, а речь идет о том, что исходит от многих стран мира и конкретно от администрации Вашингтона.

Трамп заявил, что при желании Россия могла бы уничтожить все украинские города.

Фото и видео: YouTube / Defense Now