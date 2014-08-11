Глава США напомнил о готовности вести диалог для решения экономических проблем со странами коллективного Брюсселя.

Европейский союз относится зачастую к Вашингтону даже хуже, чем Китай. С таким заявлением выступил американский президент-республиканец Дональд Трамп, комментируя на пресс-конференции местным журналистам в Белом доме торговые отношения, которые сейчас сложились между США и коллективным Брюсселем. Иностранный политик пообещал СМИ, что добьется от ЕС значительных уступок в торговых вопросах. В частности, от Евросоюза ждут понижения их региональных барьеров по импорту продукции из США.

Европейский союз во многом является более гадким, чем Китай. Мы с ними только начинаем. Увидите. У нас на руках все карты. Они к нам относились очень несправедливо. Дональд Трамп, глава США

В связи с этой ситуацией в экономике Дональд Трамп упомянул, в частности, поставки в США из Европейского союза автомобилей и сельскохозяйственных товаров.

Трамп допустил личное участие в переговорах между Москвой и Киевом в Турции.

Фото и видео: Белый дом