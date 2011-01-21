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Трамп: Байден причинил США больше вреда, чем "пять худших президентов"
Сегодня, 9:23
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Трамп: Байден причинил США больше вреда, чем "пять худших президентов"

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Он считает, что события на Украине могут обернуться новой мировой войной.

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действия нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил на митинге в штате Небраска.

По словам Трампа, Байден принес стране за полтора года вреда больше, чем "пять худших президентов" в истории США. Он также возложил на действующего президента ответственность за события на Украине. Трамп считает, что это может обернуться новой мировой войной.

Наша страна катится в ад, но мы это исправим. Я лишь надеюсь, что для этого не будет слишком поздно.

Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Трамп обвинил Россию в проявлении неуважения к США риторикой о ядерном оружии.

Скриншот: YouTube / Let"s Go Brandon!

Теги: джо байден, дональд трамп, критика, президент сша, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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