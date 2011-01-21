Трамп: Байден причинил США больше вреда, чем "пять худших президентов"

Он считает, что события на Украине могут обернуться новой мировой войной.

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действия нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил на митинге в штате Небраска.

По словам Трампа, Байден принес стране за полтора года вреда больше, чем "пять худших президентов" в истории США. Он также возложил на действующего президента ответственность за события на Украине. Трамп считает, что это может обернуться новой мировой войной.

Наша страна катится в ад, но мы это исправим. Я лишь надеюсь, что для этого не будет слишком поздно. Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Трамп обвинил Россию в проявлении неуважения к США риторикой о ядерном оружии.

Скриншот: YouTube / Let"s Go Brandon!