Трамп обвинил Россию в проявлении неуважения к США риторикой о ядерном оружии

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Россию в проявлении неуважения к его стране риторикой о ядерном оружии. Об этом он заявил на митинге в штате Небраска.
Трамп напомнил, что в свой период правления страной отрицательно относился к модернизации ядерных сил США. Однако, по его словам, из-за аналогичных действий других стран у него не было выбора. Он также подверг критике нынешнего американского лидера Джо Байдена, заявив, что тот не имеет понятия, что происходит.
Вы не должны говорить о ядерном оружии. Это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. Путин же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство.
Дональд Трамп, экс-президент США
Ранее мы сообщали, что Байден подписал запрос на оказание новой помощи Украине.
Видео: YouTube / Let"s Go Brandon!
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все