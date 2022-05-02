Трамп обвинил Россию в проявлении неуважения к США риторикой о ядерном оружии

Он напомнил, что в свое время отрицательно относился к модернизации ядерных сил США.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Россию в проявлении неуважения к его стране риторикой о ядерном оружии. Об этом он заявил на митинге в штате Небраска.

Трамп напомнил, что в свой период правления страной отрицательно относился к модернизации ядерных сил США. Однако, по его словам, из-за аналогичных действий других стран у него не было выбора. Он также подверг критике нынешнего американского лидера Джо Байдена, заявив, что тот не имеет понятия, что происходит.

Вы не должны говорить о ядерном оружии. Это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. Путин же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство. Дональд Трамп, экс-президент США

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