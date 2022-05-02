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Трамп обвинил Россию в проявлении неуважения к США риторикой о ядерном оружии

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Он напомнил, что в свое время отрицательно относился к модернизации ядерных сил США.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Россию в проявлении неуважения к его стране риторикой о ядерном оружии. Об этом он заявил на митинге в штате Небраска.

Трамп напомнил, что в свой период правления страной отрицательно относился к модернизации ядерных сил США. Однако, по его словам, из-за аналогичных действий других стран у него не было выбора. Он также подверг критике нынешнего американского лидера Джо Байдена, заявив, что тот не имеет понятия, что происходит.

Вы не должны говорить о ядерном оружии. Это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. Путин же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство.

Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее мы сообщали, что Байден подписал запрос на оказание новой помощи Украине.

Видео: YouTube / Let"s Go Brandon!

Теги: дональд трамп, россия, сша, экс-президент, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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