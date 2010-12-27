Участники мероприятия танцевали кадриль, польку, вальс, мазурку и разные другие танцы.

Традиционный предновогодний бал-маскарад состоялся в Выборге. На торжественное событие прибыли гости из Петербурга, Карелии и Финляндии.

На бал-маскарад приехали более 80 человек. Участники могли выбрать исторического персонажа из настоящего или прошлого. У многих из них были маски. Выборгское бальное общество условилось, что в следующем году попробует организовать обучение танцев местных учащихся, чтобы пронести традицию через годы.

Мероприятие состоялось 23 декабря. С каждым годом на предновогоднее событие приезжают все больше и больше участников.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что местные жители добились изменения расписания по маршруту №141 Выборг-Каменногорск.

Фото: pixabay