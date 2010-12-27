Традиционный предновогодний бал-маскарад состоялся в Выборге. На торжественное событие прибыли гости из Петербурга, Карелии и Финляндии.
На бал-маскарад приехали более 80 человек. Участники могли выбрать исторического персонажа из настоящего или прошлого. У многих из них были маски. Выборгское бальное общество условилось, что в следующем году попробует организовать обучение танцев местных учащихся, чтобы пронести традицию через годы.
Мероприятие состоялось 23 декабря. С каждым годом на предновогоднее событие приезжают все больше и больше участников.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что местные жители добились изменения расписания по маршруту №141 Выборг-Каменногорск.
Фото: pixabay
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