Местные жители добились изменения расписания по маршруту №141 Выборг-Каменногорск

На совещание приехал глава администрации Каменногорского городского поселения Наталья Михайлова, представитель перевозчика – директор ООО "Виплайн" Сергей Карасев, специалисты профильных комитетов районной администрации.

Неравнодушные жители Выборга добились изменения расписания по маршруту №141 Выборг-Каменногорск. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Вчера, 23 декабря, в администрации Выборгского района состоялось совещание по организационным вопросам, связанным со сменой перевозчика по данному маршруту. На данный момент специалисты занимаются графиком движения автобусов, отталкиваясь от просьб и пожеланий местных жителей.

Чтобы осуществить регулярные перевозки пассажиров, администрация МО "Выборгский район" организовала открытый конкурс в электронном виде. Победителем был признан перевозчик ООО "Виплайн".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что глава Выборгского района провел заседание совета депутатов по бюджетному планированию.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти