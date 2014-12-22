Товаровед из Всеволожского района подозревается в педофилии

Подозреваемого товароведа задержали 1 ноября.

Жителя Всеволожского района Ленобласти заподозрили в педофилии. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

Полицейские получили информацию о том, что 21-летний товаровед совершает развратные действия в отношении несовершеннолетних. Так, в июне 2024 года в СНТ "Светлана-2" массива Дунай, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он совершил развратные действия без применения насилия в отношении 13-летнего мальчика: гладил и хлопал его по ягодицам. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ.

Также 16 декабря 2023 года подозреваемый отправил в мессенджере порнографические материалы с участием несовершеннолетних неизвестному пользователю. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ.

Подозреваемого товароведа задержали 1 ноября.

Ранее житель Петербурга развращал в соцсети 11-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv