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В Сосновой поляне продавец икры бегал по улице с наркотическом отравлением
Сегодня, 15:10
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lesjasap
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В Сосновой поляне продавец икры бегал по улице с наркотическом отравлением

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В Красносельском районе полиция поймала наркомана, бегающего с криками по Сосновой поляне.

В Сосновой поляне местный житель бегал с криками по улице и нарушал общественное спокойствие. Молодого человека задержала полиция Красносельского района. Оказалось, что петербуржец пребывал в состоянии наркотического опьянения.

О неадекватном поведении юноши сообщили жители. Они позвонили в полиции с рассказом о том, что около дома 27 корпус 2 по улице Пограничника Гарькавого с криками кругами бегает человек. Оперативники выехали на место и задержали злоумышленника. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи в токсикологическом отделении. Установлена личность 30-летнего наркомана. Чем именно отравился мужчина пока что неизвестно. 

Как сообщает “Конкретно.ру”, на странице в социальной сети наркоман утверждает, что занимается продажей икры. В табачной продукции он относится положительно, а к алкоголю - нейтрально. 
 

Теги: красносельский район , наркотики , полиция , сосновая поляна
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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