Тор: в детстве я мечтал быть Валькирией

Журналисты Piter.TV побывали на пресс-показе фильма "Тор: Рагнарёк" в "Великан Парке" , и узнали много всего интересного про "старшего сына Одина и его друзей".

"Нет молота - нет проблем" – слоган к третьей картине Marvel Studios о Боге грома, что и служит своеобразной "затравкой" для всего сюжета. А что если Тор, которого простой обыватель не может представить без его верного всепобеждающего оружия, лишится своего Мьёльнира? Что станет с богатырем без олицетворяющего его силушку символа? На эти вопросы Крису Хемсворту с улыбкой отвечает Энтони Хопкинс:

А ты что, Бог молотов?

Третья часть истории Тора оказалась самой изобретательной из "отснятых". На этот раз контроль над съемочным процессом картины отдали в руки 42-ух летнему комедийному режиссеру из Новой Зеландии. Тайка Вайтити, режиссер "Реальный упырей", с силой асфальтоукладчика прошелся по прежним устоявшимся канонам и схемам построения супергеройских фильмов.

В первые 15 минут картины Тайка стирает в порошок не только всемогущий Мьёльнир сына Одина, но и общую марвеловскую манеру работы над кино. Долой серьезные лица и эмоциональный пафос скандинавских героев! Юмор, ирония, сарказм и самый откровенный стеб – вот, что теперь поставлено во главе супергеройского стола.

И, главное, новые ходы новозеландского постановщика отличаются не просто глупыми и плоскими шуточками, а именно хорошо-вымеренными "подколами", бьющим с предельной точностью в самую цель, что доказывается реакцией петербургской публики. Зрители начали смеяться во весь голос практически сразу после начальной заставки.

Под волну стеба попал как сам Marvel со всеми своими "Мстителями", так и другие фантастические вселенные. Кажется, здесь можно было углядеть и некий апгрейд Малефисенты в образе Хелы (Кейт Бланшетт), и отголосок джедая в размахах мечом Хеймдалла (Идрис Эльба), уживающегося вместе с его вампирскими глазами из "Twilight".

Новый режиссер привнес в историю "Златовласки из Асгарда" (как шутит о могучем Боге грома Тони Старк) помимо нового стиля и новый вид супергеройской женщины, со всеми ее истинно-женскими тараканами. Образом Валькирии Тайка Вайтити показал, что Superwoman не обязательно должна быть идеализированной Богиней. Ничто человеческое ей также не чуждо. Увидев проблемную далеко "не Чудо Женщину", Тор признался, что с детства мечтал стать могучей Валькирией, хотя и представлялась она ему иначе. Собственно, как и многим зрителям. Таким образом, режиссер дальше продолжает развенчание устоявшихся шаблонов.

Невозможно не упомянуть Тома Хиддлстона в роли Локи, который в своем идеальном черном костюме в новом фильме раскрывается с разных эмоциональных сторон. Милый, добрый, даже трогательный, эгоистичный коварный злодей – вот такие несопоставимые характеристики таятся внутри младшего брата Тора. Фильм о "Рагнарке" даже отчасти оборачивается целой "семейной кинодрамой" об асгардской семье. Именно здесь, в одном месте, в одной сцене - впервые встречаются оба брата с отцом.

Кстати, любопытно то, что Вайтити отказался от нью-йоркских закоулков, которые предполагались данной сценой. Постановщик объяснил, что для самой эмоциональной встречи в трилогии нужен самый красивый задник, поэтому он отправляет своих героев в далекие от Нью-Йорка поля:

Все просто. Переулки — это не круто. Поля — вот что круто. Спросите кого угодно. Тайка Вайтити

Помимо Доктора Стрэнджа и Халка, встречи с которыми в фильме стоят отдельных оваций, пристального внимания заслуживает и новый персонаж Джеффа Голдюблюма. Очаровательный, харизматичный космический модник Грандмастер сразу привлекает к себе зрительское внимание. Он приковывает Тора к креслу, остригает ему космы, превращает в гладиатора, всем этим делая из "Златовласки" настоящего альфа-самца. И теперь Тони Старк будет вынужден придумать асгардцу новое подходящее прозвище. В общем, Грандмастер играет не последнюю роль в картине.

Внимание, а теперь немного спойлеров, ценителям неожиданных развязок сюжета, просьба самоудалиться от экранов своих гаджетов: главный злодей третьего фильма – женщина, а точнее – сестра Тора и Локи.

Тор в фильме не только потеряет свой супер-молот, но вместе с ним, стараниями сестрички, и правый глаз. Кстати, как известно, отец Тора решился глаза в битве с Лафеем (правитель Ледяных Гигантов и биологический отец Локи). Согласно же мифам, Один сам отдал его, чтобы испить из источника мудрости. Значит ли это, что Тор к концу своей трилогии станет мудрее? Скорее всего, ведь теперь на его плечах весь народ Асгарда. А знаете почему? Рогнарьку – быть. И устроит его сам Тор. Вот такой поворот событий.

Добавим, что «Тор: Рагнарёк» (2017) послужит прелюдией к событиям «Мстители: Война бесконечности. Часть 1» (2018)и «Мстители: Война бесконечности. Часть 2»(2019), как сообщает Кевин Файги. А Идрис Эльба рассказал журналистам, что они с Томом Хиддлстоном еще раз появятся в своих знаменитых амплуа. Значит, вопреки опасениям фанатов мира Marvel, которые полагают, что роль Локи пришла к своему сценическому закату, мы еще сможем насладиться похождениями этого злодея на экранах.

Смотрите новую часть "Тора" в кинотеатрах со 2 ноября. И не уходите из кинозала до окончания титров, вас ждет еще целых три дополнительных сцены-сюрприза.

Видео: официальный трейлер

Фото: кинопоиск

Дарья Молчанова