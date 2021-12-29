Томский радиофизик изобрел ультразвуковой пылесос

Не исключено, что устройство заработает даже на борту космической станции в условиях невесомости.

Радиофизик из Томского государственного университета предложил собрать ультразвуковой пылесос. Его коллегам удалось собрать макет, который может продемонстрировать принцип работы устройства на практике. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Как объяснил заведующий лабораторией электромагнитных методов контроля СФТИ ТГУ, профессор кафедры радиофизики РФФ ТГУ Дмитрий Суханов, ультразвуковое излучение сфокусировано так, чтобы забрать частицы пыли из определенного места и транспортировать их к пылесосу. Таким образом, устройство может очищать помещения без необходимости пробираться в каждый уголок. Ученые полагают, что ультразвуковой пылесос можно будет применять в медицине и на различных производствах. Не исключено, что устройство заработает даже на борту космической станции в условиях невесомости. На МКС пыль можно перемещать ультразвуковым полем, не противодействуя силе гравитации. Это будет положительно влиять на эффективность очистки.

Ранее мы сообщили, что физики из США постарались приблизиться к описанию внутренностей черной дыры.

Видео: YouTube/ TomskUniversity