Только половина петербуржцев соблюдает масочный режим в транспорте

Также некоторые организаторы публичных мероприятий получают QR-код, а в действительности не соблюдают стандарты безопасности.

В Петербурге наблюдается снижение доли людей, которые носят маски в транспорте. Об этом рассказала пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Если в январе текущего года масочный режим соблюдали 84% горожан, то к началу июля их число сократилось до 50%. Кроме того, в ходе проверок выявили рост числа нарушений на объектах потребительского спроса – с 4% до 16%.

Также расслабились некоторые организаторы публичных мероприятий. Они получают QR-код, а в действительности не соблюдают стандарты безопасности.

В связи с этим контроль по соблюдению противоэпидемических мер в городе будет продолжаться, организации и людей призывают к ответственности.

Ранее мы писали, что на ПМЭФ выявили более 500 случаев COVID-19.

Фото: pixabay.com