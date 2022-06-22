Токаев считает, что внеблоковый статус Украины может быть хорошим решением

Касым-Жомарт Токаев объяснил, что этого решения стороны почти достигли в Стамбуле.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что внеблоковый статус Украины может быть приемлемым и хорошим решением в текущей кризисной ситуации. Соответствующее заявление политик сделал в рамках своего выступления на Катарском экономическом форуме. Глава государства отметил, что говорил о своем мнении российскому коллеге Владимиру Путину.

…Это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО и так далее. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Политик заметил, что говорит о такой договоренности, "которая была почти достигнута в Стамбуле". По мнению Касым-Жомарта Токаева, данный статус Украины мог бы быть приемлемым для России и всего международного сообщества.

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Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum