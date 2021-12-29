Токаев отправил в отставку замсекретаря Совета безопасности Казахстана

Абдымомунов занимал должность с 2015 года. До этого он был внештатным советником премьер-министра Казахстана и вице-министром образования и науки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку заместителя секретаря Совбеза Азамата Абдымомунова. Об этом сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

Абдымомунов занимал должность с 2015 года. До этого он был внештатным советником премьер-министра Казахстана и вице-министром образования и науки. Токаев заявил, что намерен действовать решительно. Утром стало известно о задержании экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова. Его подозревают в госизмене. По этой статье бывшему председателю КНБ грозит лишение свободы на срок до 15 лет с возможным лишением гражданства.

Напомним, что в первые дни 2022 года в республике начались массовые протесты. Сначала участники беспорядков потребовали снизить цены на сжиженный газ. Затем они выдвинули уже политические требования. Они начали настаивать на отставке действующего правительства.

Ранее мы сообщили, что неизвестные сообщили об угрозе терактов в посольствах Армении и Белоруссии в Москве.

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