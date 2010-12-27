После принятия в РФ нового закона каждый пятый заключенный выйдет на свободу

Нововведения не распространяются на людей, осужденных за особо тяжкие преступления или террористическую деятельность.

Каждый пятый заключенный выйдет на свободу после пересчета сроков содержания под стражей. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова замглавы ФСИН Валерия Максименко.

Согласно новому закону, один день пребывания в СИЗО приравняется к полутора дням в колонии общего режима или воспитательной колонии. Кроме того, он равен двум дням под домашним арестом или колонии-поселении.

Новый закон был подписан в начале июля. С этого момента многим осужденным сократят сроки, а 14 тысяч человек и вовсе выйдут на свободу. Перерасчетом будут заниматься суды. Нововведения не распространяются на людей, осужденных за особо тяжкие преступления или террористическую деятельность.

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