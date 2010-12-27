Тысяча волонтеров проверяют закрытый терминал "Пулково-2"

Испытания второго терминала "Пулково" продлятся до 26 апреля.

Руководство аэропорта "Пулково" откроет второй терминал к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Здание будет временно функционировать в период проведения данного спортивного мероприятия. С 12 апреля там ведутся первые испытания. Рабочее состояние и пригодность для пассажироприема проверяют добровольцы. Терминал проверяют в общем количестве около тысячи человек. Они будут выполнять роль статистов вплоть до 26 числа.

В павильоне "Вылет" с 14 июня по 15 июля будут работать около тысячи добровольцев. Волонтеры будут помогать сотрудникам аэропорта обслуживать иностранных гостей, прилетевших в Северную столицу ради футбола. Здание будет принимать и отправлять только организованные группы пассажиров. Их будут забирать чартерные рейсы. Общий поток составит до тысячи пассажиров в час.

Перед терминалом будут обустроены места для отдыха и ожидания рейсов - буферная зона. Там установят ларьки с продовольствием, кафе, магазины с сувенирами.

Напомним, что в пожаре на Дунайском проспекте погибло два человека.