Депутат Верховной Рады призвала наказать виновных за энергетический кризис.

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о диверсии с целью уничтожить Украину. Такое заявление депутат сделала в эфире местного телекаеала "НАШ". По версии бывшего премьер-министра страны, текущий энергетический кризис приводит национальную экономику к ликвидации.

Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет. И что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады. Юлия Тимошенко, депутат Украины

Тимошенко добавила, что говорит о фундаментальных вещах, которые прописаны в государственных документах и законах и являются обязательными для исполнения. В частности, речь касается плана энергетической безопасности Украины. Политик потребовала от властей установить ответственные за проблему лица. Тимошенко уточнила, что сейчас из-за кризиса убытки терпят местный бизнес, особенно - малое предпринимательство.

Рада упростила процедуру получения украинского гражданства для россиян.

Фото: YouTube / Shuster online

