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Тимошенко заняла кресло спикера Рады во время скандала фракций
Сегодня, 15:41
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IRINA_CHALKINA

Тимошенко заняла кресло спикера Рады во время скандала фракций

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В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли.

В четверг, 4 февраля, стало известно, что в Украине депутаты разных фракций Верховной рады во время заседания поссорились и началась потасовка. Об этом сообщает "Интерфакс".

Известно, что депутаты начали блокировать трибуну. Таким образом нардепы пытались воспрепятствовать работе парламента. Однако парламентарии фракции "Слуги народа" пытались помешать блокировке, но в этот момент лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко  заняла кресло  спикера Радыю

Известно, что на заседании обсуждали земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли.

Ранее мы сообщали о том, что Белоруссия потеряла миллионы долларов из-за налогового манёвра России.

Теги: мировые новости, общество, украина, юлия тимошенко
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Общество,

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