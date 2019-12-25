Тимошенко заняла кресло спикера Рады во время скандала фракций

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли.

В четверг, 4 февраля, стало известно, что в Украине депутаты разных фракций Верховной рады во время заседания поссорились и началась потасовка. Об этом сообщает "Интерфакс".

Известно, что депутаты начали блокировать трибуну. Таким образом нардепы пытались воспрепятствовать работе парламента. Однако парламентарии фракции "Слуги народа" пытались помешать блокировке, но в этот момент лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла кресло спикера Радыю

Известно, что на заседании обсуждали земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли.

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