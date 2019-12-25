В Тихвине 9-летний мальчик на самокате попал под легковушку

Он пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В Тихвинском районе Ленобласти в аварии пострадал 9-летний ребенок. Об этом сообщили в МВД.

Около восьми часов вечера 19 августа у дома 28 в 3-ем микрорайоне города Тихвин, на Южной объездной дороге, 41-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, наехала на пересекавшего проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода 9-летнего мальчика.

Школьник госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Также накануне двухлетняя девочка получила сотрясение мозга в ДТП на Сикейроса.

Фото: unsplash