Тихановская сообщила о новых санкциях Евросоюза против Белоруссии

В санкционный список вошли 29 человек и семь юридических лиц.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила в своем Telegram-канале о новом пакете санкций Евросоюза против Белоруссии.

Они будут направлены против белорусских чиновников и компаний, связанных с фальсификацией президентских выборов, прошедших 9 августа, а также с насилием в отношении участников акций протеста. Также Тихановская сообщила о встрече с министром иностранных дел ЕС Жозепом Боррелем, на которой обсуждались новые санкции и помощь для Белоруссии.

В список вошли 29 человек и семь юридических лиц. Завтра эту информацию опубликуют в официальном журнале Евросоюза. Следующий пакет будет обсужден в Европе в начале следующего года. Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии

Ранее Тихановская пригрозила властям Белоруссии "партизанщиной".

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