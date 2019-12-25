Тихановская пригрозила властям Белоруссии "партизанщиной"

Экс-кандидат в президенты республики призвала Евросоюз поддержать протестующих.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала новые формы протеста в Белоруссии. Об этом она заявила во время онлайн-беседы с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии уточнила, что жители республики "будут мирно протестовать новыми способами – в форме "партизанщины". Также Тихановская призвала Евросоюз поддержать протестующих.

Помощи Европы прошу не я, а весь народ. Мы рассчитываем на вашу силу. Мы слышим много обещаний, но за ними хочется видеть конкретные действия. Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии

Ранее стало известно, что Лукашенко пообещал "драться" за Белоруссию.

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