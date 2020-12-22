По ее мнению, в нынешнем санкционном списке мало людей, ответственных за жестокость и насилие.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против Белоруссии. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Аранчей Гонсалесом Лайей. Ее слова приводит "РИА Новости".

По мнению бывшего кандидата в президенты Белоруссии, в нынешнем санкционном списке мало людей, ответственных за жестокость и насилие. Он был веден Евросоюзом в четверг, 17 декабря. В список вошли 29 физлиц и семь организаций.

В этот список должны быть включены люди, включая полицейских, которые жестоко обращались с гражданами, директора школ, где были нарушения в ходе выборов. Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии

Также Тихановская заявила, что тема Белоруссии должна быть в политической повестке других институтов Европы.

Ранее Лукашенко заверил, что все белорусы смогут привиться от COVID-19.

Видео: YouTube / AGENCIA EFE