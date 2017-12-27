В петербургском ЗакСе решили удвоить штрафы за незаконный выход на лёд

Лидер фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко в ЗакСе Санкт-Петербурга предложил увеличить штраф за выход и выезд на лёд в запрещенный период до 5 тысяч рублей. Ужесточить наказание за несоблюдение правил вызвал резкий рост числа подобных правонарушений.

Всё чаще в новостях сообщают о том, как сотрудники МЧС снимают со льдин в Финском заливе любителей зимней рыбалки, которые продолжают своё занятие вплоть до начала весны. Жизни под угрозу ставят десятки человек, не говоря уже о трате времени и сил спасателей. Буквально на прошлой неделе со льдины в Кронштадтском районе спасли трёх подростков, которые, слава Богу, отделались лёгким испугом.

Александр Тетердинко