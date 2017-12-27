Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В петербургском ЗакСе решили удвоить штрафы за незаконный выход на лёд
Сегодня, 11:31
0
Shdaria
125

В петербургском ЗакСе решили удвоить штрафы за незаконный выход на лёд

0
 
 

В Петербурге за выход или выезд на лед в опасный период времени будет наказываться штрафом до пяти тысяч рублей.

Лидер фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко в ЗакСе Санкт-Петербурга предложил увеличить штраф за выход и выезд на лёд в запрещенный период до 5 тысяч рублей. Ужесточить наказание за несоблюдение правил вызвал резкий рост числа подобных правонарушений.

Всё чаще в новостях сообщают о том, как сотрудники МЧС снимают со льдин в Финском заливе любителей зимней рыбалки, которые продолжают своё занятие вплоть до начала весны. Жизни под угрозу ставят десятки человек, не говоря уже о трате времени и сил спасателей. Буквально на прошлой неделе со льдины в Кронштадтском районе спасли трёх подростков, которые, слава Богу,  отделались лёгким испугом.

Александр Тетердинко

данный проект уже внесён в Законодательное собрание.

Теги: единая россия , новости в спб , новости петербурга , увеличат штраф за выход на лед в спб , штраф за выход на лед
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5