Территорию у метро "Купчино" могут украсить стеклянные высотки

По замыслу проектировщиков их высота составляет 102 метра.

Градостроительный совет Петербурга повторно рассмотрел эскизы проекта застройки около станции метро "Купчино". Застройщик не получил положительного заключения, эскиз нужно будет доработать, узнал Piter.TV.

Заказчиком является ООО "Стройинвест", а проект разработало ООО "Адамант-проект". На Балканской площади хотят построить три башни с максимальной высотой 100 метров. Для этого придется внести изменения в высотный регламент. Фасад предлагается сделать из стекла и керамических панелей. Большую часть зданий хотят отдать под офисы. Первого этажа не предусматривается, он отдан площади.

Проектировщик считает, что с появлением новых торговых объектов удалось бы упорядочить хаотическую застройку Балканской площади и благоустроить территорию. Председатель Градсовета Владимир Григорьев отметил, что для пешеходов нет четких планировочных направлений, они могут запутаться в сложной организации территории.

"За" представленный проект проголосовали только 3 человека из 16.

Фото: предоставлено пресс-службой КГА