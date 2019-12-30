В Ленсоветовском открылся долгожданный детский сад

Новый детский сад с бассейном успешно введен в эксплуатацию в Ленсоветовском. Соответствующее разрешение было выдано застройщику еще месяц назад, а теперь посмотреть на новое здание вместе с родителями приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Согласно проекту, четырехэтажный садик рассчитан на 218 мест, при возможности фактической наполняемости в 400.

Выпускаем детски садик. Сегодня дети нам подготовили красивую программу. Был день открытых дверей и 218 детишек, будут обеспечены местами в этом садике. - Пояснил губернатор. - Это большая победа, было непросто. Но строители постарались, а мы им помогли выйти из финансовой дыры, чтобы этот детский садик запустился.

Кроме бассейна на 5664 кв.м, разместились игровые зоны, спальни, столовые и залы для физических активностей, а во дворе ребят ждут уже оборудованные игровые и спортивные площадки. Появление такого крупного нового объекта, это еще один шаг к уравновешиванию баланса между необходимой в районе социальной инфраструктурой и новой жилой застройкой, за ростом которой социалка не всегда успевает.

Нам нужно время, чтобы ликвидировать дисбалллас между жилой застройкой и социальной. По нашим расчетам, полностью привести город в порядок мы сможем в течении трех лет. - Признался губернатор. - По крайней мере, мы сможем добиться показателя в 95% обеспеченности социальными объектами всех районов города. В Шушарах у нас очередь порядка 800 детишек, а в Ленсоветовском зарегистрировано 250 малышей. То есть, еще нужно работать.

Естественно, для полного обеспечения Пушкинского района местами в дошкольных учреждениях этого не достаточно, поэтому в наступившем 2020 горожан ожидают еще два подарка. Так к 8 марта будет сдан встроенный детский сад на школьной 17 в Шушурах, а к первому сентября строители закончат реставрацию 406 гимназии в городе Пушкин.