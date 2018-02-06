Тело летчика Романа Филиппова вернули на родину

5 февраля вместе с российским летчиком в Россию доставили обломки самолета.

Тело погибшего в Сирии российского летчика Романа Филиппова, доставили на подмосковный военный аэродром Чкаловский, сообщает 6 февраля РБК со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным источника, тело летчика Филиппова, погибшего 3 февраля в сирийкой провинции Идлиб, перевезли в Россию 5 февраля вместе с частью обломков разбившегося штурмовика. В Минобороны отметили, что главной задачей сейчас является получить останки двигателя, на которых присутствуют следы ракеты, сбившей самолет.

Напомним, штурмовик Cу-25 сбили 3 февраля. Ответственность за крушение самолета взяла на себя террористическая группировка "Джейш ан-Наср". Пилот успел катапультироваться, но на земле он встретился с исламистами. После боя, Роман Филиппов принял решение подорвать себя гранатой, чтобы не сдаваться в бой. Ранее Piter.tv сообщал, что Романа Филиппова, погибшего в Сирии представили к званию.

Фото: линчная страница Романа Филиппова в "Одноклассниках"