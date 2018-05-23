Елена Малышева объявила о запуске нового шоу "Сбрось лишнее"

До начала проекта она посоветовала наесться и выпить совсем чуть-чуть, если уж очень хочется.

Телеведущая Елена Малышева в своем Instagram объявила о запуске нового проекта. Принять участие в нем смогут те, кто хочет сбросить лишние килограммы.

В эту среду (17 июля) стартует проект „Сбрось лишнее". Будем худеть вместе! Елена Малышева

До начала проекта она посоветовала наесться и выпить совсем чуть-чуть, если уж очень хочется. Дальше это сделать будет нельзя.

Все подробности о новом проекте и участии в нем Малышева обещала сообщить позднее. Пока что о формате нового проекта стоит только догадываться.

Ранее Елена Малышева рассказала о преимуществе питания над спортом.

Видео: Istagram/ malysheva.live