Telegram оштрафовали на 800 тыс. рублей за отказ ФСБ

Telegram оштрафовали за отказ дать ФСБ ключи от диалогов пользователей

Юлия Данильчик, мировой судья Мещанского района, обязала популярную социальную сеть Telegram выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей.

Такое решение впервые применено в российской истории, по мнению "Медузы". Отмечается, что 800 тысяч рублей – это минимальное наказание для юридического лица по статье 13.31. Максимальным наказанием является штраф в размере миллиона рублей.

Если руководство социальной сети не обжалует приговор за следующие 10 дней, решение суда вступит в силу. В этом случае Роскомнадзор должен проследить в течение 15 дней за исполнением закона о передаче ключей спецслужбам. По истечению отведенного времени Telegram будет заблокирован.

Напомним, что Павел Дуров заявил, что не собирается предоставлять ФСБ никакой информации о диалогах пользователей.

