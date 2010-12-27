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Telegram оштрафовали на 800 тыс. рублей за отказ ФСБ
Сегодня, 10:38
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nadiputintseva
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Telegram оштрафовали на 800 тыс. рублей за отказ ФСБ

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Telegram оштрафовали за отказ дать ФСБ ключи от диалогов пользователей

Юлия Данильчик, мировой судья Мещанского района, обязала популярную социальную сеть Telegram выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей.

Такое решение впервые применено в российской истории, по мнению "Медузы". Отмечается, что 800 тысяч рублей – это минимальное наказание для юридического лица по статье 13.31. Максимальным наказанием является штраф в размере миллиона рублей.

Если руководство социальной сети не обжалует приговор за следующие 10 дней, решение суда вступит в силу. В этом случае Роскомнадзор должен проследить в течение 15 дней за исполнением закона о передаче ключей спецслужбам. По истечению отведенного времени Telegram будет заблокирован.

Напомним, что Павел Дуров заявил, что не собирается предоставлять ФСБ никакой информации о диалогах пользователей.
 

                                                                                                                                             

Теги: telegram , новости россии
Категории: Новости России

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