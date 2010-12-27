Театр балета Бориса Эйфмана ищет нового директора

В Академическом театра балета под руководством Бориса Эйфмана крупные кадровые перестановки.

В новый театральный сезон Академический театр балета под руководством Бориса Эйфмана войдет с новым руководством. Один из крупнейших академических театров Северной столицы решил сменить директора. Соответствующее объявление появилось на официальной странице театра на одном из крупных HR-порталов.

В вакансии на должность директора говорится, что театру нужен человек, готовый работать по 6 дней в неделю в ненормированном графике. В обязанности специалиста входит разработка гастрольного графика, выполнение творческих и экономических планов театра, контроль за условиями работы всех сотрудников театра балета. В качестве соискателей на должность директора в учреждении культуры готовы рассмотреть профи с высшим экономическим или юридическим образованием, имеющим аналитический склад ума и рекомендации от коллег из сферы культуры.

Отметим, что до последнего времени директором Академического театра балета являлся Геннадий Альберт. Никаких официальных заявлений о расторжении контракта со специалистом Театр Бориса Эйфмана не делал.

Фото: Театр балета Бориса Эйфмана, VK