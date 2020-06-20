Театр "На Литейном" посвятил музыкальный клип врачам Ленобласти

В субботу, 20 июня, артисты театра "На Литейном" опубликовали на своем YouTube-канале музыкальный клип, посвященный врачам Ленинградской области.

Клип снят на песню "Проблесковый огонек". Известно, что в видеоряд вошли документальные кадры, снятые в больницах региона.

"Это клип о всех нас и для нас, живущих на Земле. Песня была написана под впечатлением событий, происходящих в мире. Музыкальная группа артистов театра создала клип в знак поддержки и благодарности медикам - людям, которые даже в мирное время оказались "на передовой" в борьбе с пандемией"

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