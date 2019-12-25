Татьяне Булановой снова отказали в регистрации на выборах в ЗакС

Бракованных подписей стало меньше, но все же их количество превышает допустимое.

Территориальная избирательная комиссия №17 не стала регистрировать певицу Татьяну Буланову в кандидаты в депутаты Петербурга. Количество недостоверных подписей составило 12.9%, сообщил "Закс.ру".

Буланова предприняла еще одну попытку зарегистрироваться, но и в этот раз этого сделать не удалось. При этом количество забракованных подписей снизилось на 6%. Кроме того, налоговая обнаружила у певицы 3 млн рублей, которые не были указаны в доходах.

Напомним, Татьяна Буланова планировала баллотироваться от партии "Родина". После первого отказа она подала жалобу в Горизбирком.

Фото: instagram.com/bulanova.official