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Татьяне Булановой снова отказали в регистрации на выборах в ЗакС
Сегодня, 12:51
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Татьяне Булановой снова отказали в регистрации на выборах в ЗакС

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Бракованных подписей стало меньше, но все же их количество превышает допустимое.

Территориальная избирательная комиссия №17 не стала регистрировать певицу Татьяну Буланову в кандидаты в депутаты Петербурга. Количество недостоверных подписей составило 12.9%, сообщил "Закс.ру".

Буланова предприняла еще одну попытку зарегистрироваться, но и в этот раз этого сделать не удалось. При этом количество забракованных подписей снизилось на 6%. Кроме того, налоговая обнаружила у певицы 3 млн рублей, которые не были указаны в доходах. 

Напомним, Татьяна Буланова планировала баллотироваться от партии "Родина". После первого отказа она подала жалобу в Горизбирком. 

Фото: instagram.com/bulanova.official

Теги: выборы, закс петербурга, татьяна буланова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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