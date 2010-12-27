Тариф на капремонт в Выборге составит 7,2 рубля за квадратный метр

Размер взноса не менялся в Ленинградской области с 2014 года — 5,5 рубля.

На заседании правительства Ленинградской области принято решение, что тариф на капитальный ремонт на 2109 год общего имущества в многоквартирных домах региона составит 7,2 рубля за кв. м. Что является ниже экономически обоснованного уровня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Размер взноса не менялся в Ленинградской области с 2014 года — 5,5 рубля. С учетом общей экономической ситуации, этих средств уже недостаточно для выполнения запланированного объема работ. Поэтому после консультаций с членами правительства, руководителями профильных комитетов и представителями администраций муниципальных образований с учетом всех факторов и внимания к социальной ситуации в регионе было принято решение увеличить действующий тариф на 29%.

Ранее правительство Ленинградской области отклонило проект постановления об увеличении тарифа для расчета платы за капремонт на 90%. При этом, методика, утвержденная Министерством строительства РФ, предполагает увеличение взносов за капремонт на 2019 год более чем на 400% — до 21,3 рубля.

Регион вправе устанавливать размер тарифа самостоятельно с учетом параметров выполнения программы и темпов социально-экономического развития.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти