ТОСЭР Пикалево прибавили резидентов

Кондитерское предприятие сможет воспользоваться льготами территории опережающего социально-экономического развития.

Кондитерское предприятие сможет воспользоваться льготами территории опережающего социально-экономического развития.

Соответствующая заявка от инвестора на включение в реестр резидентов ТОСЭР Пикалево одобрена Минэкономразвития России. Напомним, кондитерская фабрика ООО "Ф. Скрупской" арендует производственные корпуса в индустриальном парке "Пикалево". К 2020 году предприятие планирует выпускать около 900 тонн кондитерских изделий ежегодно. Ожидаемый объем инвестиций составит 80 млн рублей, на производстве будет создано более 40 рабочих мест.

В статусе резидента ТОСЭР инвестор получит существенные льготы и преференции. В частности, в первые пять лет инвестор не уплачивает налог на имущество, а в последующие пять лет этот налог снижен до 1,1%. Налог на прибыль в части уплаты в федеральный бюджет отменен на первые пять лет, в региональной части – в первые пять лет он составит 5%, следующие пять лет – 10%. На период 10 лет отменен земельный налог, на этот же период для инвестора снижены взносы во внебюджетные фонды с 30% до 7,9%.

В числе резидентов ТОСЭР – копания "ПИТЭК", которая реализует инвестиционный проект по производству термообработанной и пропитанной древесины по новейшей российской технологии. На рассмотрении находятся еще несколько заявок от потенциальных инвесторов Пикалево.

Источник: пресс-служба ЛО