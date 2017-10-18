Сюрприз от Лопыревой на День рождения. Басков: "Мы не спали всю ночь"

Николай Басков прыгает от понравившегося сюрприза на День рождения.

Николай Басков опубликовал видеоролик в своем Instagram, на котором делится радостными новостями. Восторженно он сообщает своим подписчикам, что они не спали всю ночь, а также о том, что Виктория Лопырева устроила ему сюрприз на День рождения.

Сюрприз состоит в неожиданном появлении Виктории. Басков рассказывает, что у них была договоренность, и вторая половинка Николая приедет к нему вечером, однако уже с утра она прилетела поздравить именника.

На видео только что встретившаяся сладкая парочка прыгает и поет от радости, как влюбленные подростки. В комментариях пользователи сети пишут: "Веселые такие и непринуждённый, сразу видно жизнь удалась"; "Пусть счастье не покидает тебя! Вы с Викой просто восхитительная и жизнерадостная пара!"; "Светятся от счастья, такие искренние и безумно счастливые! Любовь окрыляет!".

Фото, видео: Instagram - nikolaibaskov