Отец Станислав рассказал о том, чт не предаст Московский патриархат.

Священник из населенного пункта Ольгинка рассказал, как вместе со своим приходом ждал наступление армии Донецкой народной республики. Отец Станислав поделился с журналистами "РИА Новостей" своими эмоциями от освобождения села от ВСУ. Мужчина объяснил, что отказался снимать со здания церкви вывеску Московского патриархата, несмотря на то, что на него оказывалось давление со стороны Службы безопасности Украины.

Вы знаете…каждый день была такая тревога насчет этого, но, как видите, табличку не снимаю, думаю, будь что будет. Но, хочу сказать, в Бугасе приходили, конечно, сбушники, здесь - нет. Священник, отец Станислав

Представитель церкви уточнил прессе, что "особо ярые" противники России и Московского патриархата регулярно пытались его переубедить, но в ответ они получали то, чего не хотели услышать. Священник уточнил, что не самостоятельно вешал табличку, поэтому считает, что и менять ее не может. Он добавил, что является священником Украинской православной церкви Московского патриархата, поэтому не будет предателем.

Очевидец: Украинские военные прикрывались жилыми домами.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости