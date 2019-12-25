Светогорская библиотека запустила марафон, посвященный 9 мая 

В Светогорской городской библиотеке анонсировали проведение поэтического марафона "Тропинки строк, ведущие к Победе. 75 стихов о войне к 75-летию Победы". Об этом сообщила пресс-служба МО "Светогорское городское поселение".
Участникам нужно прислать аудио- или видеозапись стихов или песен о войне на почту bibliotekasvg@mail.ru или в официальное ВК-сообщество. Желательно, чтобы к работе прилагались иллюстрации, фотографии из домашнего архива или плакаты.
По итогам марафона будут вручены призы и грамоты.
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Фото: Pixabay
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