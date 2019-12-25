Светодиодные светильники установили на улицах Рощино

Установлено более 1400 объектов уличного освещения.

Во всех населенных пунктах муниципального образования заменили уличные фонари. Теперь улицах, скверах и кварталах в Рощинском поселении установлено новое светодиодное освещение. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

Установлено более 1400 светодиодных светильников, а также система автоматического управления уличным освещением.

Отмечается, что светодиодные светильники имеют массу преимуществ. Они быстро включаются, не мерцают, не шумят и дольше служат. Кроме того, они дешевле. Современные светильники потребляют в 2,7 раза меньше электроэнергии по сравнению с ртутными.

По словам ведущего специалиста отдела ЖКХ и благоустройства администрации Рощинского городского поселения Светланы Павловой, энергосбережение в бюджетном секторе поселения позволяет сокращать объем затрат на энергообеспечение территории и добиться экономии при непрерывном росте цен на энергоресурсы.

Отметим, что мероприятия продолжатся до 2022 года.

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Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО