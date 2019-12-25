Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге превысила 3 тыс. человек впервые с марта

За прошедшие сутки с диагнозом COVID-19 госпитализированы 212 человек.

Впервые за последние 5 месяцев показатель суточной заболеваемости COVID-19 в Северной столице превысил 3 тыс. случаев. Об этом свидетельствуют данные регионального Оперштаба по мониторингу за распространением болезни.

Так, за прошедшие сутки в Петербурге коронавирусом заразились 3229 человек. Кроме того, 1542 пациента полностью выздоровели, 9 скончались. В больницы города поступило 212 человек.

Напомним, что на территории Петербурга подтверждено 5 случаев заражения гибридным штаммом "дельтакрон". Все пациенты переносят болезнь в лёгкой форме.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург поставил суточный рекорд вакцинации за лето.

Фото: Telegram / Комздрав СПб