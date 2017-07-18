Жена Александра Кержакова сообщила о расставании‍

Недавно Милана выложила в Instagram фото с маленьким сыном. На снимке у молодой женщины было грустное лицо, что и взволновало ее подписчиков.

Милана Кержакова сообщила подписчикам, что давно не общается с мужем. Супруга бывшего бомбардира "Зенита" рассказала о расставании в соцсетях.

Недавно Милана выложила в Instagram фото с маленьким сыном. На снимке у молодой женщины было грустное лицо, что и взволновало ее подписчиков.

Как сообщает 5 канал, одна из поклонниц даже посоветовала Милане расстаться мужем "и перестать быть "нелюбимой и нежеланной для сложного красивого мужчины". Ответ Кержаковой был неожиданным для подписчиков:

Я давно уже не с ним в отношениях… Это абсолютно падший, недостойный уважения человек, увы

Подписчики заметили, что через некоторое время Милана удалила свой комментарий.

Напомним, что свадьба дочери сенатора Вадима Тюльпанова и бывшего футболиста "Зенита" состоялась летом 2015 года. Спустя два года у пары родился сын Артемий.

Фото: milana_kerzhakova / Instagram.