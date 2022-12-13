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Сунак объявил, что британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте

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Премьер Британии рассказал об обучении украинских танкистов.

Британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что танки Соединенного королевства Challenger 2 прибудут на Украину в марте 2023 года. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Лондоне. Сейчас в Великобритании находятся украинские военнослужащие, которые проходят обучение применению тяжелой западной техники.

Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы. Будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце.

Риши Сунак, премьер-министр Британии

Риши Сунак повторил, что Великобритания намерена поставить Украине дальнобойное вооружение, но конкретику чиновник не стал разглашать прессе.

Премьер Британии Сунак не исключил передачу Киеву истребителей.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph
 

Теги: challenger 2, великобритания, военная помощь, риши сунак, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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