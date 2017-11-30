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Судно "Иван Хурс" ушло с Северной верфи на испытания в Балтику
Сегодня, 15:44
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lesjasap
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Судно "Иван Хурс" ушло с Северной верфи на испытания в Балтику

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Корабль "Иван Хурс" вышел в Балтийское море на ходовые испытания.

Как сообщили представители пресс-службы “Северных верфей”, связное судно “Иван Хурс” направилось на ходовые испытания в Балтийское море. 
 
В настоящее время на корабле находится команда из трехсот человек. В течение месяца экипаж будет проверять и отлаживать работу устройств, механизмов и электронного оборудования судна. Также в рамках плавания специалисты проведут скоростные и испытания по маневрированию.
 
Отметим, что корабль назван в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который выделился работой над российской действующей системой разведки ВМФ.
 
 
Фото: пресс-служба "Северных верфей"
Теги: балтика , иван хурс , испытания , северные верфи , судно связи
Категории: Новости СПб

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