Судебное заседание по делу историка Олега Соколова закончилось спустя 5 минут

Его перенесли на 25 ноября.

Судебное заседание по делу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия, завершилось спустя пять минут после начала. Дело в том, что представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева не смогла по уважительной причине присутствовать на заседании и его решили перенести.

Адвокат указала, что рассмотрение дело историка совпало со следственными действиями, в которых ей необходимо участвовать. Защитник Соколова попросил заседание не переносить, так как суд имеет приоритетное значение над следственными действиями. Он отметил, что по закону его можно провести и без представителя потерпевшей стороны.

В итоге судья постановила перенести судебное заседание на 25 ноября.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга