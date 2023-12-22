Судан не возражает против создания базы ВМФ России, заявил глава МИД страны

Али Садик Али оценил договоренности, заключенные между страной и РФ в 2020 году.

Власти Судана не имеют принципиальных возражений против создания базы Военно-морского флота России в стране. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал местный министр по иностранным делам Али Садик Али, выступая на полях дипломатического форума в турецком городе Анталья. Иностранный чиновник прокомментировал слова российского посла в Хартруме Андрея Черновола, который говорил о том, что пока что африканское государство не смогло завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы ВМФ РФ, расположенной в Порт-Судане в акватории Красного моря.

У нас нет принципиальных возражений в отношении достигнутых при предыдущем правительстве договоренностей. Это обязательство государства. Али Садик Али, глава МИД Судана

Напомним, что о двусторонней договоренности создать пункт ВМФ России в Судане общественности стало известно в ноябре 2020 года. Согласно данному документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек. Одновременно на объекте смогут находиться не более четырех российских кораблей.

Глава Суверенного совета Судана призвал ООН считать силы спецназа страны террористами.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости