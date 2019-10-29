Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей в пользу акционеров Совхоза

Истцы изначально требовали около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину. Об этом сообщило РИА Новости.

Судья постановил взыскать в пользу истцов 1 миллиард, 66 миллионов 219 тысяч рублей. Также Грудинин должен оплатить пошлину в размере 104 тысяч рублей. Истцы изначально требовали около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.

По данным истцов, в 2008 году два земельных участка совхоза рыночной стоимостью более миллиарда рублей внесли в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент". Таким образом оплатили долю в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.

Ранее Арбитражные суды отклоняли иски, но 9 октября этого года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр.

В прошлом году Грудинин проспорил Жириновскому 100 килограмм клубники.

Видео: Youtube/ Science