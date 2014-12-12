Суд взыскал более 4 млн рублей в пользу гематолога Мисюриной за уголовное преследование

Мосгорсуд отменил постановление о вине врача и наказание в два года заключения.

Черемушкинский суд Москвы взыскал более 4 млн рублей в пользу гематолога Елены Мисюриной за уголовное преследование из-за смерти пациента. Об этом журналистам рассказали в пресс-службы инстанции.

В пользу Мисюриной с РФ в лице Министерства финансов РФ за счет казны РФ в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, взыскано 4 млн 282 тыс. рублей. пресс-служба суда

Напомним, что 22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы признал Мисюрину виновной. женщина была приговорена к двум годам в колонии общего режима. Позже Мосгорсуд отменил решение суда и направил дело на пересмотр. В декабре прошлого года Второй кассационный суд общей юрисдикции признал незаконной отмену приговора. Материалы отправились на новое апелляционное рассмотрение. В результате Мосгорсуд 4 марта окончательно отменил приговор Черемушкинского суда Москвы. Дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее следствие считало, что врач 25 июля 2013 года в частной клинике нарушила методику проведения трепанобиопсии. Она якобы нанесла пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов. Потерпевший скончался через несколько дней.Однако собранные улики не позволили сделать однозначное суждение о вине специалиста.

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Фото: Piter.tv