Мошенники заработали на БАДах для пенсионеров более 7 млн рублей

ОПГ действовала в 2015-2016 гг.

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении 20 граждан, признанных виновными в мошенничестве. Сообщники ОПГ продавали БАДы пенсионерам, выдавая их за лекарственные средства. Об этом 6 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в 2015-2015 году Калачев и Суслов разработали преступный план и сформировали состав "банды". Сами преступления ее участники совершали в 2015-2016 гг. Они представлялись по телефону сотрудниками несуществующих медицинских организаций либо консультативных центров, диагностировали у пенсионеров различные заболевания и болезненные симптомы и советовали приобрести лекарственные средства. На самом деле они являлись БАДами. После согласия на адрес к потерпевшим выезжал курьер.

Таким образом членам ОПГ удалось похитить более 7,3 млн рублей.

Фигурантам дела получили реальные и условные сроки лишения свободы. Организаторы деятельности были взяты под стражу в зале суда.

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