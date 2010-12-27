Петербургский суд вынес приговор по уголовному делу о взрыве в квартире на Репищева

Виновник лишится двух лет свободы.

Прокуратура Приморского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении Алексея Михайлова, сообщает пресс-служба прокуратуры. Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и повреждении чужого имущества.

Суд установил, что 9 февраля прошлого года Михайлов монтировал натяжные потолки в одной из квартир дома по улице Репищева. Вместе с ним по заказу собственника работали еще два человека. В ходе монтажа мужчина установил газовый баллон, необходимый для натяжения потолков, рядом с радиатором отопления, чем нарушил требования безопасности. В занесенном в теплую квартиру с мороза баллоне повысилось давление, что привело к его взрыву.

Двое рабочих из команды Михайлова получили множественные травмы и ожоги, имущество некоторых жильцов дома было повреждено из-за взрыва, ущерб вылился в сумму более 16,5 миллионов рублей. Суд приговорил Михайлова к 2 годам и 4 месяцам ограничения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге прокурор требует дать пожизненное обвиняемым во взрыве в метро.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург