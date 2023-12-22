Суд вынес приговор 33 военнослужащим ВСУ за артобстрелы поселков в ДНР

Приговоренные получили сроки от 27 до 29 лет заключения.

Верховный суд на территории Донецкой Народной Республики приговорил на тюремные сроки от 27 до 29 лет в исправительной колонии строгого режима 33-х военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины за артиллерийские обстрелы населенных пунктов ДНР в 2022 году. Соответствующими данными поделились сотрудники пресс-службы Генпрокуратуры России.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. пресс-служба Генеральной прокуратуры

Следствие установило, что в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года по заведомо незаконному приказу командования киевского режима военнослужащие совместно с другими боевиками обстреляли из 122-мм и 152-мм самоходных артиллерийских установок населенные пункты Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка, Старый Крым. Эти действия проводились ради ликвидации социальной инфраструктуры, устрашения и убийства мирных граждан. Жертвами трагедии стали 17-летний юноша. Еще одна женщина получила контузию. Дополнительно были повреждены или уничтожены 42 домовладения, две единицы автомобильной техники. Фигуранты расследования признаны виновными по статьям УК РФ о применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотивам политической и идеологической вражды, умышленном повреждении чужого имущества.

Боевика неонацистов осудили пожизненно за приказ убить четырех мариупольцев.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры России