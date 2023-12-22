Мужчина повинен в гибели пятерых гражданских лиц в ДНР.

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению 26-летнего боевика "Азова"* (признан на территории России террористической организацией, деятельность запрещена) Рената Алиева. Мужчина застрелил мирного жителя Мариуполя, а также отдал приказ об убийстве ещё четырёх гражданских лиц.

Суд приговорил Алиева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. пресс-служба прокуратуры РФ

Известно, что в период 16 по 30 марта 2022 года фигурант расследования находился на боевой позиции, расположенной по улице Азовстальской в Мариуполе. Он сказал подчиненным-военнослужащим ликвидировать четырех мирных жителей, передвигавшихся по территории. по улице. Далее солдаты из автоматов расстреляли троих мужчин и одну женщину. Жертвы погибли на месте преступления.Сейчас обвиняемый приговорен по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ и по части 1 статьи 356 УК РФ).

Прокуратура заинтересовалась инцидентом с девушкой на эскалаторе на станции "Петроградская".

Фото и видео: Telegram / генеральная прокуратура России